Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: "Biz dürüst bir takımız"

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Mauro Icardi, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin maç sonu değerlendirmesi şu şekilde:

"Önemli bir galibiyet tabii ki. Çok iyi oynamadık aslında ama rakipten iyiydik. Her maç zor olacak bundan sonra zaten. Gole ve galibiyete çok mutluyum. Seriye devam etmemiz gerekiyor. Biz maç maç gidiyoruz. Maç öncesi kulübümüz ve başkanımızı hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir takımız, dürüst bir kulübümüz. Maç maç devam edip elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olduk. Burada yaptığımız işin yok sayılmasını hoş karşılamıyoruz. Saldırı olduğu zaman da bizim cevap vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bence iyi uyuyacağız bu akşam diyebilirim."