Sevkler sonunda açıklandı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sahaya taraftarlar girmiş ve çirkin olaylar yaşanmıştı. Sahaya giren ve olayın hemen ardından gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 5'i tutuklanmıştı. Daha sonra 1 kişi serbest bırakılmıştı. Ancak 17 Mart'ta oynanmasına karşın olaylara karışan futbolcular için beklenen sevkler bir türlü yapılamamıştı. Hukuk Kurulu, tüm detayları ile incelediği görüntülerin ardından dün beklenen sevkleri PFDK'ya gönderdi.









3'Ü FUTBOLCU TOPLAM 6 KIŞI

Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Osayi kavga, Oosterwolde ve İrfan Can sportmenliğe aykırı hareket ve kavga, sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan da kavga yüzünden disipline verildi. Trabzonspor Kulübü saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildi.



KİM KAÇ MAÇ CEZA ALACAK

PFDK'ya sevk edilen isimlerin tamamı 45. maddeden gönderildi. Disiplin Talimatı'na göre bu kişilerin 3 ila 5 maç arasında ceza alması bekleniyor. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ise ayrıca 36. maddeden de sevk edildi. Bu maddeye göre iki oyuncuya ekstradan 1 ila 3 maçtan men cezası gelebilir.









ÇARŞAMBA SAHADALAR

PFDK, sevkleri görüşmek için toplantılarını perşembe günü yapıyor. Ekstra olarak öne çekme olmazsa bu F.Bahçeli futbolcular, yarın Adana Demirspor karşılaşmasında sahada olabilecek. Aynı şekilde Trabzonspor'un Konya maçı da yarın olduğu için Egemen Korkmaz da kulübedeki yerini alabilecek.



BAŞKANLARA FATURA ÇIKTI!

PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 400 bin TL, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 39 bin TL para cezası verdi. Koç, 13 Mart tarihinde, Doğan ise 20 Mart'ta kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle sevk edilmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 13 Mart'ta yaptığı konuşmalar sebebi ile sevkte cezaya gerek görülmedi.









F.BAHÇE'DEN AĞIR TEPKİ: NEFSİ MÜDAFAA YAPTILAR

Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, yapılan sevklere tepki gösterdi: "Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştı. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."





KİM NEDEN SEVK EDİLDİ?

TRABZONSPOR

Saha olayları (52. madde) Talimatlara aykırı hareket (46. madde)

EGEMEN KORKMAZ

(Trabzonspor antrenörü) Kavga (45. madde / tedbirsiz)

OSAYİ-SAMUEL

(F.Bahçe futbolcusu) Kavga (45. madde / tedbirsiz)

JAYDEN OOSTERWOLDE

(F.Bahçe futbolcusu) Sportmenliğe aykırı hareket (36. madde) Kavga (45. madde / tedbirsiz)

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

(F.Bahçe futbolcusu) Sportmenliğe aykırı hareket (36. madde) Kavga (45. madde / tedbirsiz)

KÜRŞAT ÇİFTLİK

(F.Bahçe kulüp görevlisi) Kavga (45. madde / tedbirsiz)

OKAN ÖZKAN

(F.Bahçe kulüp görevlisi) Kavga (45. madde / tedbirsiz)

***



SORU: TFF Hukuk Kurulu, sevklerini açıkladı. Yorumunuz nedir? Adaletli buldunuz mu?



GÜRCAN BİLGİÇ

PFDK oyunculara ceza vermeyecek!

Sevklerden ilk anladığımız, hukuk kurulunun olayları değerlendirirken savunma hakkını ön planda tutması. Sevklerin "Kavgadan" yapılmasının nedeni de bu. Ceza kurulu değerlendirme yaparken hem bu durumu göz önüne alacak hem de savunmalarda belki de yeni delillere ulaşacak. Türkiye'de bir ilkin eşiğindeyiz. Federasyon daha doğrusu kurullar, saldırıya direnen oyuncuların "Savunma hakkı" görüşüne katılıp, ceza vermezse yeni bir döneme geçilir. Eğer buradan cezalar çıkarsa hemen her çekişmede kötü niyetli insanların sahaya atlayıp oyuncularla kavga ettiğini ve yolunda giden bir takımın cezalarla da boğuşması halini görürüz. O statta başka bir organizasyon ve tahrik vardı. İki takım rekabetinin yarattığı öfkenin dışında gelişmeler yaşadık. Bu yüzden futbolu yönetenlerin artık uyanması, yeni bakış açısı kazanmaları ve futbolun aktörlerini koruması gerekir. Ben PFDK'nın bu sevkleri "Savunma" seçeneği ile inceleyeceğini ve ceza vermeyeceğini düşünüyorum.



LEVENT TÜZEMEN

Hayatımda böyle tiyatro izlemedim!

Bunca yıllık gazetecilik hayatımda böylesine skandal bir tiyatro izlemedim. Sevkler vicdanları rahatlatmaz, polemikleri bitirmez, kavgaları sonlandırmaz. Bu kararları verenlere yazıklar olsun! Federasyonun yapmış olduğu sevkler, insanların akıllarıyla dalga geçmeye benziyor. Keşke, "Trabzon'da yaşanan saha içi olaylar hepimizi üzmüştür. Ders almalıyız. Cezaya gerek yoktur" deselerdi, tartışma biter, 15 gün boyunca gündemi meşgul etmezlerdi. Ayrıca sevklerin 15 gün sonra açıklanması TFF'nin yaşadığı çaresizliğin, yetersizliğin ve eyyamcılığın göstergesidir. Trabzonspor maçında dört tane temsilci görev yapıyor. Biri sahada, biri koridorda, biri de ekranlarda olayları izliyor. Bu üçünün de patronluğunu da protokol tribünündeki baş temsilci yapıyor. Olaylar sonrasında bu dörtlü, sabah 07.30'a kadar yaşananları izliyorlar. Gördüklerini kağıda aktarıyorlar, baş temsilci 7 sayfalık rapor yazıyor, diğer 3 temsilci de 3-4 sayfalık raporlar yazıyor. Bu raporların içinde olayların dışında küfür de yer alıyor ama sevkler arasında nedense küfür olmuyor.



BÜLENT TİMURLENK

Farklı gözlüklerle adalet sağlanmaz

PFDK kararları öncesinde, 90 dakika içinde sahadaki tansiyon, tribünlerden atılan maddeler nedeniyle arttığında oyunu durdurmayan, tatil etme imkânı varken, etmeyen hakem Halil Umut Meler hayatına devam ediyor. Neden yeterli güvenlik önlemi olmadığını, bu maçta Passolig kartların neden tüm takımlara açıldığını öğrenemedik. Tıpkı sahaya ilk atlayanın maskeli olmasının tesadüf olup olmadığını hesaplayamadığımız gibi. Ben hukukçu değilim, gazeteciyim… Tüm bu yaşananlardan sonra PFDK'nın önüne gelen rapor ve görüntülerden ne ceza vermesi gerektiğini kuruldaki hukukçular biliyor olmalılar. Adalet herkes için lazım. Herkes kendi kulübünün gözlüğünden baktığında adaleti sağlayamazsınız. Az ceza, çok ceza değerlendirmesini hukukçular yapsın. Biz cevap bulamadığımız Türk hakemliğinin basiretsizliği ve güvenlik zafiyetlerine cevap beklemeye devam edelim. Bu ülkede futboldan nefret edilsin diye koşturanlara dur demenin zamanı çoktan geçti bile.



FATİH DOĞAN

Josef'e ceza verilirken niye konuşmadınız!

Ne şiş yansın ne kebap havasına girersen, durumu idare etmeye çalışırsan ortaya çıkacak sonuç bellidir. Bu kararın toplumsal bir uzlaşı içermesini beklemiyorum ama hukuken ciddi travmalar oluşturabilecek bir karar. Fenerbahçe diyor ki "Oyuncularımız kendini savundu. Hiçbir ceza verilmemesi gerekir." Beşiktaşlılara bakınca, TFF ve kurulları, kuralları uygulamak için sadece Beşiktaş'ı mı cezalandırmayı seçiyor. Josef'e kart gösterip, disipline sevk edenler konu Beşiktaş olmayınca olayları kılıfına uydurmaya çalışıyor. Trabzonspor, saha kapatma cezasını kabul etmiş, yaşananları en az hasarla atlatma içinde. Ben Josef'e saldırıldığı gün de oyuncuya ceza verilmemesi gerektiğini savunuyordum. Göztepe-Altay maçındaki saldırıda da aynı yerdeydim. Fikir istikrarı açısından Fenerbahçeli futbolculara yapılan saldırı sonrası da aynı yerdeyim. Ya kuralları düzeltin ya da vicdanlarınızı tamir edin.