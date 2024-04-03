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Giriş Tarihi: 3.4.2024 18:17

Son dakika haberi: Süper Kupa maçının hakemi için flaş iddia

Son dakika haberi: Süper Kupa maçının hakemi için flaş iddia

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı için sarı lacivertli kulüp, yabancı hakem başvurusunda bulunmuştu. TFF'nin kararı belli olurken, maçı yönetecek hakem ile ilgili de flaş bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı için sarı lacivertli kulüp, yabancı hakem başvurusunda bulunmuştu. TFF'nin kararı belli olurken, maçı yönetecek hakem ile ilgili de flaş bir isim gündeme geldi.

TAHKİM CEZALARI GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe'nin jet hızıyla yaptığı itiraz sonucu Tahkim Kurulu'nun toplanarak cezaları görüştüğü ifade edildi.

Ayrıca Fenerbahçe kulübü, yazılı olarak başvuru yaptı ve Süper Kupa finali için resmen yabancı hakem istedi.

Ancak federasyonun böyle bir şey düşüncesi olmadığı belirtildi.

SÜRPİZ HAKEM İDDİASI

Kulislerde ise Süper Kupa final hakemi için Volkan Bayarslan'ın adının geçtiği iddia edildi.

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Son dakika haberi: Süper Kupa maçının hakemi için flaş iddia
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