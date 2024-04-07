Son dakika: Mehmet Büyükekşi açıkladı: TFF seçime gidiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik" dedi.

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kente geçti. Aralarında Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül burada depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı saha içerisinde maç yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illeri ziyaret ettikleri söyledi.

Depremlerin ardından TFF olarak omuz omuza kampanyası başlattıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

"6 Şubat'taki depremden sonra Türk halkı büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Aynı kadirşinaslığı da Türk futbol ailesi gösterdik. Biliyorsunuz birçok kulübümüz tırlarla buraya malzemeler gönderdi. Biz de Futbol Federasyonu olarak bütün kulüplerimizi topladık. Bir Omuz Omuza Kampanyası düzenledik. Televizyonda canlı yayında ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Bein Sport, Omuz Omuza Kampanyasını düzenledik. O kampanyada topladığımız paralarla Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda, İslahiye'de, Hatay'da, Malatya'da güzel konteyner kentler oluşturduk."

Deprem bölgelerine bayramlaşmaya geldiklerini aktaran, Büyükekşi, "Geçen sene bayramda yine ben buradaydım. Bayramlaşmaya geldik, Bayramda çocuklarımızı mutlu etmek için Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü hocamız Vincenzo Montella'yı getirdik. Yine milli takımda görevli Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Saraoğlu, Gökhan Gönül ile çocuklarımıza Türk Milli Takım formaları dağıttık ve onlarla güzel bir maç yaptık. Onları mutlu ederek biz de mutlu olmak istiyoruz. Ayrıca konteyner kentteki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, dertlerini dinliyoruz." dedi.

GENEL KURUL VE EURO 2024 AÇIKLAMASI

18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden, Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi,"Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.