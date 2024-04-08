Eyüpspor destanı

Kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan birçok futbolcuyu bulunduran Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Bruno (2), Recep Niyaz (1) ve Regattin (Penaltı) atarken Altay'ın tek sayısı Deniz Kadah'tan geldi.Bu sonuçla Altay'ın küme düşmesi ise kesinleşti. Saha içinde büyük sevinç yaşayan futbolcular, teknik direktör Arda Turan'ı omuzlara alarak havaya attı. Başkan Murat Özkaya ve yöneticilerin de dahil olduğu kutlamalar, takımın tribünle bütünleşmesiyle doruk noktasına ulaştı.Başkanı Murat Özkaya, maçın ardından Arda Turan'a övgüler yağdırdı. Özkaya, "Yeni bir teknik direktörün gelişini görüyoruz. Ondan tek dileğim var; Dünya Kupası'nı kazansın... Onunla birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız" dedi. Başkan Özkaya, karşılaşmadan önce de basın tribününe gelerek, "Süper Lig'e çıkınca buraya yeni bir stat yapacağız" ifadelerini kullandı.İLK teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmayı başaran Arda Turan, hayatının en güzel günlerinden birisini yaşadığını söyledi. Turan, "Çok çalıştık, çok hak ettik. 'Semt takımı çıkmasın' diyorlar ama benim oyuncularım çok çalıştı.Futbolcularımı çok seviyorum, onlarla aile olduk. Onlar, futbolculuklarından önce birer insan. Aileleri, cenazeleri, eşlerinin hamilelik durumları… Bunların her şeyden önce geleceğini söylemiştik. Rakiplerimize saygı duyarak, futbolu güzelleştirerek sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ettik" diye konuştu.