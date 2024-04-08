Messi gerçeği ortaya çıktı! Inter Miami sözleşmesinde Beckham maddesi...

Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Lionel Messi transferinin perde arkasını ve sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, Jorge Mas Arjantinli yıldızın yıllık 50 milyon ila 60 milyon dolar arasında garanti para kazanacağını ifade etti ve bazı markalarla yapılacak anlaşmalarla bu rakam daha da artacak.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE: MESSİ YÖNETİMDE GÖREV ALABİLECEK

Jorge Mas, Lionel Messi'nin kontratındaki bir David Beckham maddesi olduğunu da itiraf etti. Arjantinli yıldız, 2025 yılında sonra erecek olan sözleşmesinin ardından kulüp yönetiminde görev alabilecek.