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Giriş Tarihi: 9.4.2024 13:06

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu

DHA
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cenevre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Hasan Arat ve Aleksander Ceferin, UEFA Merkezindeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet etti. Buluşmada, başkan Hasan Arat, Ceferin'e Beşiktaş'ın gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı. Başkan Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu
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