Eski dostlardan ‘süper’ destek

Sahasında Altay'ı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın başarısı parmak ısırttı. Geçen sezonun sonunda takımın koltuğuna oturup, bu sezon da tecrübeli futbolcuları kadrosunda bulunduranManisaspor altyapısı ve Galatasaray'da aynı dönemde Arda Turan ile birlikte forma giyenArkadaşlarına da 7 asist katkısı gerçekleştirdi. Birlikte Galatasaray'da ter dökenArda Turan'ın Galatasaray'da forma giydiği dönemde zaman zaman A takımla antrenmanlara çıkanGalatasaray altyapısında aynı süreçte forma giydiği 35 yaşındaki Uğur Demirok, 6 maçta oynadı. Ama Bodrum deplasmanında gözüne aldığı darbenin ardından sezonun geri kalanında sahada olmadı.