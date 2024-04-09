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Giriş Tarihi: 9.4.2024

Önce Milli Takım’ın başarısı sonra seçim planlandı

Önce Milli Takım’ın başarısı sonra seçim planlandı

TFF, 18 Temmuz olarak duyurulan seçim tarihiyle ilgili gelen eleştiriler sonrası dün bir açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, 18 Temmuz olarak duyurduğu seçim tarihinin tartışmalara sebebiyet vermesinin ardından TFF dün resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024
Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." Bilindiği üzere Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz arasında gerçekleşecek.
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Önce Milli Takım’ın başarısı sonra seçim planlandı
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