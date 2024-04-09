Önce Milli Takım’ın başarısı sonra seçim planlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, 18 Temmuz olarak duyurduğu seçim tarihinin tartışmalara sebebiyet vermesinin ardından TFF dün resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken T18 Temmuz 2024tarihinde seçimliolarak yapılmasınakarar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisinesaygıyla sunulur."