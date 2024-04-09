Önce Milli Takım’ın başarısı sonra seçim planlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, 18 Temmuz olarak duyurduğu seçim tarihinin tartışmalara sebebiyet vermesinin ardından TFF dün resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024
Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak,
18 Temmuz 2024
tarihinde seçimli
olarak yapılmasına
karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine
saygıyla sunulur." Bilindiği üzere Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz arasında gerçekleşecek.