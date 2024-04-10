SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos’tan büyük jest

Beşiktaş'ta aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarını üzerine toplayan teknik direktör Fernando Santos, alkışlanacak bir harekete imza attı. 69 yaşındaki Portekizli hoca, teknik ekibi aracılığıyla kulüp personelini sevindirdi. Deneyimli teknik adam, Ramazan Bayramı nedeniyle çalışanlara kapalı zarflar halinde TL cinsinden harçlık verdi.

Bu jest karşısında personelin de çok mutlu olduğu öğrenildi. Uzun yıllardır kulüpte çalışan kişiler, miktarın hiç önemli olmadığını belirterek, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını ve bu nedenle hocanın nazik davranışının kendilerini manevi olarak da mutlu ettiğini belirtti. Beşiktaş, Santos yönetiminde Süper Lig'de 12 karşılaşma 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.

