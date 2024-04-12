SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da 40 maçta 25 farklı defans

Olympiakos maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın özellikle savunma tercihleri tartışma konusu oldu. Deneyimli hoca, rakibin en tehlikeli oyuncusu Masouras'ı durdurabilmek amacıyla sol bekte defans yönü daha kuvvetli olan Jayden Oosterwolde'yi ilk 11'de sahaya sürerken sezonun flaş ismi Ferdi Kadıoğlu'nu yedek soyundurdu. Ferdi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu.
LİVAKOVİC YENİDEN KALEYİ ALDI
Sarı-Lacivertli takımda bu sezon özellikle defansta istenilen istikrar bir türlü sağlanamadı. İsmail Kartal, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde (Eleme turları hariç) 40 maçta 25 farklı defans ile sahaya çıktı. Olympiakos karşılaşmasınının ilk 11'inde savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Bu oyuncular, ilk kez birlikte şans buldu. Adana Demirspor maçında görevini İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Dominik Livakovic yeniden kaleye geçti.
ÇAĞLAR: ÖZÜR DİLİYORUM
Defansta yapılan hatalarda başrol Çağlar'a aitti. İlk golde, topun rakibine gitmesine neden olan tecrübeli futbolcu, ikincisinde ofsaytı bozdu. 3. golde ise rakibin şutuna engel olamadı. Çağlar, maçtan sonra "Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum" dedi.