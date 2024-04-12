SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da 40 maçta 25 farklı defans

LİVAKOVİC YENİDEN KALEYİ ALDI

Sarı-Lacivertli takımda bu sezon özellikle defansta istenilen istikrar bir türlü sağlanamadı. İsmail Kartal, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde (Eleme turları hariç) 40 maçta 25 farklı defans ile sahaya çıktı. Olympiakos karşılaşmasınının ilk 11'inde savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Bu oyuncular, ilk kez birlikte şans buldu. Adana Demirspor maçında görevini İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Dominik Livakovic yeniden kaleye geçti.