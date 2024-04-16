Barcelona’da 1 milyar Euro’luk Pau Cubarsi planı

İspanya LaLiga'da Barcelona, altyapısından yetişen Pau Cubarsi'nin sözleşmesini yeniliyor. Athletic'te yer alan haberde 17 yaşındaki stoperin 2026'da bitecek sözleşmesinin uzatılmasının planlandığı ve yeni bir serbest kalma maddesi ekleneceği ifade edildi. Cubarsi'nin A takım kadrosuna dahil edileceği ve sözleşmesindeki 10 milyon euroluk yeni serbest kalma maddesinin 1 milyar Euro olacağı belirtildi.

LAMINE YAMAL'LA UZATILDI

Barcelona, altyapısından yetişen bir diğer isim Lamine Yamal'ın kontratını geçtiğimiz ekim ayından uzatmıştı. Katalan ekibi, genç yıldızın serbest kalma maddesini 1 milyar Euro olarak güncelledi. Bu sezon Barcelona formasını 16 kez giyen Pau Cubarsi, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain maçındaki performansıyla dikkatleri çekti. Genç oyuncu, mart ayında İspanya Milli Takımı'yla ilk maçına çıkmıştı.

