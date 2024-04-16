Son dakika Fenerbahçe haberi: Edin Dzeko o hareketi ile gönülleri fethetti

Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli transferi olan Edin Dzeko, gerek saha içi ve dışındaki davranışlarıyla kendisine güvenenleri haklı çıkarmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde yola devam etmesinde başrolü oynadı. 38 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe'nin en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında başı çeken Dzeko'nun son Olympiakos ve Karagümrük maçlarında yaptıkları ise ayakta alkışlandı.