SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Krunic ile yollar ayrılabilir

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe müsabakası sonrası en çok konuşulan oyunculardan biri de Fenerbahçeli Rade Krunic'ti. Boşnak futbolcunun geldiği günden bu yana ortaya koyun büyük eleştiri almıştı. Sarı-Lacivertliler'e ara transfer döneminde gelen Rade Krunic çok ciddi adaptasyon sıkıntısı yaşıyor.

Yıldız oyuncunun yakın çevresine "Ben oynamam gerektiği gibi oynuyorum" dediği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun ayrıca gelen eleştiriler sonrası ciddi şekilde demoralize olduğu ifade edildi.

Öte yandan Krunic'in bu performansına devam etmesi durumunda sezon sonu yolların ayrılacağı bildirildi. 30 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 16 maça çıktı. Krunic bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. (Milliyet)