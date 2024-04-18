Servet Yardımcı: Futbolu türbülanstan çıkarmak için adayım

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım" dedi. 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini belirten Yardımcı, şöyle devam etti: "Ülke ekonomisi ve milli menfaatlerimiz gereği futbolun Türkiye'ye döviz kaybettiren değil katma değer yaratan, markalaşma ve altyapıya önem veren çağdaş bir düzene geçmesini sağlayacağız.