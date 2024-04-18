Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Servet Yardımcı: Futbolu türbülanstan çıkarmak için adayım
Giriş Tarihi: 18.4.2024

Servet Yardımcı: Futbolu türbülanstan çıkarmak için adayım

Servet Yardımcı: Futbolu türbülanstan çıkarmak için adayım

TFF’nin 18 Temmuz’da yapılacak seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Yardımcı, amaçlarının Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek olduğunu dile getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım" dedi. 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini belirten Yardımcı, şöyle devam etti: "Ülke ekonomisi ve milli menfaatlerimiz gereği futbolun Türkiye'ye döviz kaybettiren değil katma değer yaratan, markalaşma ve altyapıya önem veren çağdaş bir düzene geçmesini sağlayacağız. Türk futbolunu UEFA/FIFA'da belirlenen kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Servet Yardımcı: Futbolu türbülanstan çıkarmak için adayım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA