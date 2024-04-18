Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF başkanlığına aday oldu!

Trabzonspor Kulübünde 2013-2015 yılları arasında başkanlık görevi yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

18 Temmuz tarihinde yapılacak olan seçimli genel kurulda ayrıca Erdal Alkış ve Servet Yardımcı aday olmuştu.