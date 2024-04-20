Levent Tüzemen'den Galatasaray yorumu: "Kafa olarak rahatladılar"

Levent Tüzemen'in konuyla ilgili görüşleri şöyle:

Yönetim, akıllı iş yaparak sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturdu. Bu imza töreni, oyuncuların kafa olarak rahatlamasını sağlayacaktır. Abdülkerim, Barış, Torreira, Kaan ve Muslera sezon başından beri Galatasaray'ın yükünü çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Yönetimin yaptığı imza töreninin altyazısını şöyle okumak lazım: "Sizlere güveniyoruz, önemli hizmetler yaptınız. Bu hizmetlerin devamını istiyoruz. Galatasaray ailesinin önemli parçalarısınız." Bu sözleşmenin diğer oyunculara da mesajı şöyle olacaktır: "Başarılı olmuş, hizmet etmiş oyuncular ailemizin parçasıdır. Asla sırtımızı dönmeyiz.''

Özbek'in gönlünde Okan Buruk'la yola devam etmek de var. Okan hocaya Başkan Özbek, 'Seçilirsem hocam sensin' demiştir. Galatasaray etiği gereği yeni seçim yapılmadan Dursun Özbek ve Okan Hoca imza törenini yapmaz. Çünkü olası yönetim değişikliğinde yeni başkan belki farklı bir ismi tercih edebilir.