İstanbulspor 90+7’de küme düştü

LİGDE kalma savaşını ilgilendiren mücadelede İstanbulspor, sahasında Karagümrük'e 90+7'de yediği golle 2-1 yenilerek Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Heyecan düzeyi üst seviyede olan karşılaşmada Karagümrük, 45+9'da VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına gelen Markao, kaleci Alp Arda'ya takıldı. Son 5 dakika yine nefesleri kesti.öne geçti: 1-0. Karagümrük, Güven'in vuruşuyla 86'da cevap verdi: 1-1. 90+3'te gelişen ataktaHakem Burak Şeker, bir kez daha Gümrük adına beyaz noktayı gösterdi.Bitime 5 hafta kala İstanbul, 17 puanla küme düştü. Puanını 33'e yükselten Karagümrük, ateş hattından uzaklaştı.