İstanbulspor 90+7’de küme düştü

LİGDE kalma savaşını ilgilendiren mücadelede İstanbulspor, sahasında Karagümrük'e 90+7'de yediği golle 2-1 yenilerek Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Heyecan düzeyi üst seviyede olan karşılaşmada Karagümrük, 45+9'da VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına gelen Markao, kaleci Alp Arda'ya takıldı. Son 5 dakika yine nefesleri kesti. 85'te Coly'in golüyle İstanbulspor
öne geçti: 1-0. Karagümrük, Güven'in vuruşuyla 86'da cevap verdi: 1-1. 90+3'te gelişen atakta Coly'nin eline çarpan topa VAR uyarısı geldi.
Hakem Burak Şeker, bir kez daha Gümrük adına beyaz noktayı gösterdi. Feghouli, 90+7'de penaltıdan ağları sarsıp takımına zaferi, İstanbulspor'a hüznü yaşattı.
Bitime 5 hafta kala İstanbul, 17 puanla küme düştü. Puanını 33'e yükselten Karagümrük, ateş hattından uzaklaştı.