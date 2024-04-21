SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Serdar Topraktepe’den Ernest Muçi’ye: Artık özgürsün

"GERÇEK PERFORMANSIMI TARAFTARA İZLETECEĞİM"

Muçi'nin özellikle sahada tek 10 numara olması ve kendisine özgürlük sağlanmasından dolayı motive olduğu kaydedildi. 23 yaşındaki futbolcuya ayrıca şut konusunda da güven sağlandı ve en güçlü yanlarından biri olan bu yeteneğinin ortaya çıkması için "Kaleyi gördüğünde denemekten çekinme" diye teknik heyet tarafından talimat verildiği belirtildi.

Başarılı futbolcu, son 7 maçta en fazla şutu Ankaragücü karşısında çekerek (5) bir de gol kaydetti. Fernando Santos'un bu konuda kendisini 8 şut attığı Konyaspor maçı sonrası kısıtladığı öğrenildi. Muçi'nin kendisine sağlanan serbestlik sonrası rahatladığı ve "Artık gerçek performansımı izleteceğim" dediği kaydedildi.

10 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı. Toplam 863 dakika sahada kalırken 3 kez fileleri havalandırdı. Forma giydiği tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Arnavut futbolcu, gollerinin tamamını ligde bulurken şu ana kadar asist yapamadı.