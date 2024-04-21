SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc ile ipler koptu

Fenerbahçe'de taraftar ile Miha Zajc arasında bağlar tamamen koparken yönetim de sezon sonu için bir karara vardı... Sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yenileyen Zajc ile yollar ayrılacak. Yönetim, Sloven futbolcu için gelen her teklifi değerlendirecek. 2019'da Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 20 maçta 2 gol kaydetti.