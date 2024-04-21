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Giriş Tarihi: 21.4.2024 09:57

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc ile ipler koptu

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc ile ipler koptu

Fenerbahçe, Miha Zajc ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Sloven futbolcu için gelen her teklifi değerlendirmeye alma kararı verdi.

Fenerbahçe'de taraftar ile Miha Zajc arasında bağlar tamamen koparken yönetim de sezon sonu için bir karara vardı... Sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yenileyen Zajc ile yollar ayrılacak. Yönetim, Sloven futbolcu için gelen her teklifi değerlendirecek. 2019'da Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 20 maçta 2 gol kaydetti.

LIVAKOVIC SON VİRAJDA KENDİNE GELDİ
Bu arada Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, son maçlardaki yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Olympiakos maçında 2 penaltı kurtarmasına rağmen takımının elenmesini engellemeyen tecrübeli eldiven, sezon başında kötü bir grafik çizse de bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı. Ligde maç başına 1.9 kurtarış yapan Livakovic, kalesinde 25 gol gördü. Bu gollerin 17'si ceza sahası içinden, 8'i ise ceza sahasının dışından geldi. Ligde 28 maçta forma giyen Hırvat kaleci, yüzde 68 kurtarış oranına ulaştı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc ile ipler koptu
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