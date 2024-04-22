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Giriş Tarihi: 22.4.2024 16:20

Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi

Udinese’de Fabio Cannavaro dönemi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro getirildi.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro getirildi.

Udinese Kulübü, Gabriele Cioffi'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Cannavaro ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Çin'de Guangzhou ve Tianjin ile Suudi Arabistan'da Al-Nassr gibi kulüpleri çalıştıran 50 yaşındaki Cannavaro, Çin Milli Takımı ve son olarak İtalya ekibi Benevento'da görev yaptı.

Serie A'da 33. hafta sonunda 28 puan toplayan Udinese, düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.

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Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi
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