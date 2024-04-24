SON DAKİKA HABERİ: Spor camiasının acı kaybı! Mehmet Ali Yılmaz vefat etti

Eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu.
Bordo-mavili kulübün 1982-1988, 1989-1992 ve 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Mehmet Ali Yılmaz, Spordan sorumlu eski devlet Bakanı görevinde de bulundu.
Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenledi. Ayrıca Trabzonspor'a Mehmet Ali Yılmaz tesisini kazandırdı.
BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."
TRABZONSPOR'DAN DUYGU DOLU TAZİYE
Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz için taziye yayınladı. İşte o sözler:
"Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik
Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik.
Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun."