Inter’den flaş satış kararı! 400 milyon Euro borç var

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğa ulaşan ve ikinci yıldızını takan Inter, yaz aylarında büyük satışlara imza atabilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'in, şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılara rağmen büyük bir borçla karşı karşıya olduğu belirtildi. Kulübün ek faizle birlikte sezon sonunda ödemesi gereken 275 milyon Euro'luk bir borcunun olduğu kaydedildi. Inter'in ayrıca, 2027 yılına kadar da ek faizle birlikte 400 milyon Euro'luk borcunun söz konusu olduğu vurgulandı.

Inter'in bu nedenle bu yaz önemli oyuncularından vazgeçebileceği ifade edildi. İşte o isimler...

Nicolo Barella

Denzel Dumfries

Marcus Thuram

