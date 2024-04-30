Sergen Yalçın’dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ekol TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yalçın, programda Beşiktaş iddialarıyla ilgili için de konuştu.Program moderatörünün, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması için konuşan Sergen Yalçın, "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Çalıştığım zaman da söylemiştim zaten, eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok. Mutlaka taraftarlar birlikte hareket etmek zorundasınız. Büyük camiaların çok büyük taraftar kitleleri var, bu kitlelere hitap ediyorlar. Siz de bu ortamın içinde olmak zorundasınız." şeklinde konuştu.Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, cumartesi günü yaptığı açıklamada Sergen Yalçın için gelen sorunun ardından, "Doğal aday" yanıtını vermişti.