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Giriş Tarihi: 30.4.2024 16:35 Son Güncelleme: 30.4.2024 17:10

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Sergen Yalçın’dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakkında çıkan Beşiktaş iddialarına yanıt verdi. Deneyimli hoca, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Çalıştığım zaman da söylemiştim zaten, eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok." yanıtını verdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ekol TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yalçın, programda Beşiktaş iddialarıyla ilgili için de konuştu.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Program moderatörünün, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması için konuşan Sergen Yalçın, "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Çalıştığım zaman da söylemiştim zaten, eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok. Mutlaka taraftarlar birlikte hareket etmek zorundasınız. Büyük camiaların çok büyük taraftar kitleleri var, bu kitlelere hitap ediyorlar. Siz de bu ortamın içinde olmak zorundasınız." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, cumartesi günü yaptığı açıklamada Sergen Yalçın için gelen sorunun ardından, "Doğal aday" yanıtını vermişti.
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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması!
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