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Giriş Tarihi: 30.4.2024 09:29 Son Güncelleme: 30.4.2024 09:39

Yabancılar "İyi ki 'VAR'sın" dedirtti

UĞUR ÇEM
Yabancılar İyi ki ’VAR’sın dedirtti

Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri 3 haftada 12 maça kritik kararlarıyla imza attılar. 3 penaltı geri çekilirken, 2 kez beyaz noktaya gidildi. 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 1 kez de sarı kart kararı, kırmızıya döndü.

Süper Lig'de büyük tartışmaya neden olan ve kulüplerin uzun zamandır kararlarından şikâyet ettiği Türk Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) yerini özellikle kritik maçlarda yabancı VAR hakemleri almaya başladı. Son 3 haftadır, Avrupa'nın üst düzey liglerinden VAR hakemleri 12 karşılaşmada ekran başındaydı.

Birbirinden önemli kararlara imza atan yabancı VAR'lar, toplamda 9 kez devreye girdi. Verilen 3 penaltının geri çekilmesini sağlarken, 3 golü ofsayt gerekçesiyle incelettirerek yanlıştan döndürdü. 2 kez de beyaz noktaya gidilmesine yardım etti. 1 defa ise yanlış gösterildiğini düşündüğü kartın rengini değiştirdi. Kart sarıdan kırmızıya döndü.

EN FAZLA GÖREV NARCİSO'YA
VAR, 6 maçta devreye girerken 6 müsabakada hakemi uyarmaya gerek duymadı. Bu süreçte federasyon en fazla görevi Andre Narciso'ya verdi. 41 yaşındaki Portekizli hakem, Karagümrük- Fenerbahçe ile Adana Demirspor-Galatasaray maçlarında VAR'ın başındaydı. Melero Lopez, Fabio Melo, Johan Higler, Gonzalez Fuertes, Daniele Paterna, Benjamin Brand, Francisco Hernandez, Pol Van Boekel, Marco Bello ve Johann Pfeifer 1'er kez görevlendirildi.

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Yabancılar "İyi ki 'VAR'sın" dedirtti
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