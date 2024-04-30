Yabancılar "İyi ki 'VAR'sın" dedirtti

Süper Lig'de büyük tartışmaya neden olan ve kulüplerin uzun zamandır kararlarından şikâyet ettiği Türk Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) yerini özellikle kritik maçlarda yabancı VAR hakemleri almaya başladı. Son 3 haftadır, Avrupa'nın üst düzey liglerinden VAR hakemleri 12 karşılaşmada ekran başındaydı.

Birbirinden önemli kararlara imza atan yabancı VAR'lar, toplamda 9 kez devreye girdi. Verilen 3 penaltının geri çekilmesini sağlarken, 3 golü ofsayt gerekçesiyle incelettirerek yanlıştan döndürdü. 2 kez de beyaz noktaya gidilmesine yardım etti. 1 defa ise yanlış gösterildiğini düşündüğü kartın rengini değiştirdi. Kart sarıdan kırmızıya döndü.