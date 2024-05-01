Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arne Slot'un Liverpool'a ilk transferi: Quinten Timber
Giriş Tarihi: 1.5.2024 16:43

Arne Slot'un Liverpool'a ilk transferi: Quinten Timber

Arne Slot’un Liverpool’a ilk transferi: Quinten Timber

Önümüzdeki sezon itibariyle Liverpool'un teknik direktörü olması beklenen Arne Slot, Quinten Timber'ı transfer etmek istiyor.

Jürgen Klopp'un ayrılık kararının ardından takımın başına Arne Slot'u getirmeye hazırlanan Liverpool'da, 45 yaşındaki Hollandalı teknik adamın ilk transferi belli oldu. Rudy Galetti'nin haberine göre; Yeni sezonda Liverpool'un başına geçecek olan Arne Slot, Feyenoord'un yıldız orta sahası Quinten Timber'ı getirmeye hazırlanıyor.

Arsenal'de oynayan Jurrien Timber'ın kardeşi olan 21 yaşındaki orta saha için birçok takımın peşinde olduğu fakat Arne Slot sebebiyle oyuncunun Liverpool'a sıcak baktığı da söylendi. Bu sezon Feyenoord formasıyla 43 resmi maça çıkan Quinten Timber bu karşılaşmalarda 8 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.


ARKADAŞINA GÖNDER
Arne Slot'un Liverpool'a ilk transferi: Quinten Timber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA