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Giriş Tarihi: 1.5.2024 16:12

Dortmund'da 2025 için Jürgen Klopp iddiası

Dortmund’da 2025 için Jürgen Klopp iddiası

Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacak Jürgen Klopp, 2025'te Borussia Dortmund'a dönebilir. Klopp'un bir sezon sonra Dortmund'da futboldan sorumlu yönetici olabileceği belirtildi.

8.5 sezondur çalıştığı Liverpool'a sezon sonunda veda edeceğini açıklayan Jürgen Klopp'un bir sonraki takımı henüz netleşmiş değil. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon takım çalıştırmayacağını açıklayan Klopp'un 2025'te Borussia Dortmund'a dönebileceği belirtildi.

Independent'ta yer alan haberde; Borussia Dortmund'da Jürgen Klopp'un 2025'te kulübe futboldan sorumlu yönetici olarak döneceği yönündeki söylentilerin arttığı ifade edildi. Klopp'un ayrılacağını açıklamasının ardından adı Almanya Milli Takımı ve Barcelona'yla da anılmıştı.

DORTMUND'DA 5 KUPA KAZANDI
Borussia Dortmund'da 7 sezon görev yapan Jürgen Klopp 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Almanya Süper Kupası'nı 2 kez kazanan Klopp, Almanya Kupası'nda 1 kez şampiyonluğa ulaştı. Dortmund'a 2015'te veda eden Alman çalıştırıcı kısa bir süre sonra Liverpool'la anlaştı.

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Dortmund'da 2025 için Jürgen Klopp iddiası
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