Dortmund’da 2025 için Jürgen Klopp iddiası

8.5 sezondur çalıştığı Liverpool'a sezon sonunda veda edeceğini açıklayan Jürgen Klopp'un bir sonraki takımı henüz netleşmiş değil. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon takım çalıştırmayacağını açıklayan Klopp'un 2025'te Borussia Dortmund'a dönebileceği belirtildi.

Independent'ta yer alan haberde; Borussia Dortmund'da Jürgen Klopp'un 2025'te kulübe futboldan sorumlu yönetici olarak döneceği yönündeki söylentilerin arttığı ifade edildi. Klopp'un ayrılacağını açıklamasının ardından adı Almanya Milli Takımı ve Barcelona'yla da anılmıştı.

DORTMUND'DA 5 KUPA KAZANDI

Borussia Dortmund'da 7 sezon görev yapan Jürgen Klopp 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Almanya Süper Kupası'nı 2 kez kazanan Klopp, Almanya Kupası'nda 1 kez şampiyonluğa ulaştı. Dortmund'a 2015'te veda eden Alman çalıştırıcı kısa bir süre sonra Liverpool'la anlaştı.

