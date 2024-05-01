TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sert açıklama! "Utanmadan aday oluyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda 18 Temmuz olarak belirledikleri seçim tarihinin daha öne alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, "18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız" dedi.

TFF seçiminin haziran başına alınması için düzenlenen imza kampanyasının başarısız olduğunu iddia eden Mehmet Büyükekşi, "130 imza lazım ama 80'e ancak geldiler. Süper Lig'de 12 kulüp kesinlikle imza vermeyecek. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine ancak aldırabilirler" şeklinde konuştu.

TFF'nin 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı Omuz Omuza kampanyasının sonuçları hakkında bilgi veren Mehmet Büyükekşi, "Taahhütte bulunanların yüzde 70'i sözünü tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladık. 6-7 Nisan'da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2'şer bin liralık erzak kartı dağıttık" dedi.