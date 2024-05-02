Francesco Farioli’ye Ajax kancası

Türkiye kariyerine Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Francesco Farioli, Mart 2021'de bir başka Süper Lig ekibi olan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olmuştu. İstanbul ekibinde başarılı bir grafik çizen İtalyan çalıştırıcının bir sonraki durağı ise daha önceden yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Alanyaspor olmuştu.

Fransız ekiplerinden Nice sezon başında Francesco Farioli'nin yeni teknik direktörleri olduğunu resmen açıklamıştı. Nice'te gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Fransız ekibi, 31 haftada topladığı 51 puanla, 5. sırayı aldı. Oynattığı futbolla Avrupa kulüplerini peşine takan İtalyan teknik adamı şimdi ise Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax istiyor. (Fanatik)