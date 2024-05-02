SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaha piyangosu! Premier Lig’den talip çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun yeniden Premier Lig'e dönebileceği aktarıldı. Galatasaray'ın gelecek teklifleri değerlendirmesinin beklendiği Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip çıktığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Fulham'ın Fildişi Sahilli yıldız futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

Fulham'ın Wilfried Zaha transferi için kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı vurgulandı. Galatasaray'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu için ne kadar bonservis bedeli talep ettiğinin bilinmediği aktarıldı. Fildişi Sahilli yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Wilfried Zaha bu mücadelelerde 10 kez rakip fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Crystal Palace'ta futbola başlayan Wilfired Zaha daha sonra Manchester United'da da oynadı. (Milliyet)