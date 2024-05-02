TFF seçiminde imza gerçekleri ortaya çıktı! Liste hatalı mı?

Futbol Plus'a konuşan TFF yetkilileri, yayınlan imza listesinde bulunan kimi kulüplerin imzalarını geri çektiğine dönük belgelerinin ellerinde olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda listede adı geçen kimi futbol adamlarının da resmi imzalarının federasyona hiç ulaşmadığı bildirildi. Bu nedenle de yayınlamış olan listenin hatalı olduğu belirtildi.

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF'nin şu ana kadar toplanan geçerli 94 imza olduğunu açıklaması üzerine şu açıklamaları yapmıştı:

"136 delege bizzat imza verdi. İmzalar sahte ise noterlerimiz de sahte demektir. Bu kadar basit. O çıkıyor bunun altından. Öyle bir şey olabilir mi? Adam kimliğiyle gidiyor, imza atıyor. Biz sadece geri çeken 1-2 kulübün adını duyduk. Aradım kendilerini, 'İmzanızı geri mi çektiniz?' dedim. 'Benim haberim yok, genel sekreterime sorayım, ben herhangi bir evraka imza atmadım' dedi. Diyelim ki 136 imzanın hepsi imzasını geri çekti. Ne fark eder, bunları ben mi yolladım? İnsanlara zorla bir şey mi yaptırdık, kafalarına silah mı dayadık?"