GSYİAD Yılın Sporcusu ödül töreni gerçekleşti

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan törene; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yönetim kurulu üyeleri, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Fernando Muslera, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan İlkin Aydın katıldı.

Ödül töreninde; Fernando Muslera Onur Ödülü'ne layık görülürken, Yılın Erkek Sporcusu ödülüne de Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz seçildi. Yılın En İyi Kadın Sporcusu ödülünü ise Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı sporcusu İlkin Aydın aldı.

İBRAHİM HATİPOĞLU: ÖVÜNDÜĞÜMÜZ VE ONUR DUYDUĞUMUZ BİR AKTİVİTEMİZ

Seçimleri yaparken çok zorlandıklarını ifade eden 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Başkanımız, Değerli GSYİAD Üyeleri ve çok kıymetli basın mensupları… Hepiniz derneğimizin geleneksel yılın sporcusu ödül törenine hoş geldiniz. 1905 GSYİAD Derneği, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 23 yıldır birçok etkinliğini devam ettiriyor. Bu etkinliklerden en önemlilerinden biri yılın sporcusu ödülleri. Bunu uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Övündüğümüz ve onur duyduğumuz bir aktivitemiz. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu bize ki yetenekli oldukları kadar güzel ahlaklı sporcularla birlikteyiz. Seçimlerimizi yaparken son yıllarda ciddi şekilde zorlanıyoruz. Başta futbol takımlarımız olmak üzere diğer amatör takımlarımız son derece başarılı mücadelelerle birbirinden güzel performanslar sergiliyorlar. Biz de üyelerimizle birlikte bu güzel performanslardan etkilenerek içlerinden birilerini bu ödül için seçmeye çalıştık. Tüm üyelerimizin çok zorlandığını biliyorum. İki yıldır yılın sporcusu seçimini iki kategoride yapmaya çalıştık. Galatasaray'da yılın erkek sporcusu ve yılın kadın sporcusu olmak üzere… Kadın sporcu ödülümüzü ilk defa geçen yıl Sevgili Işıl Alben'e takdim etmiştik. Erkek ödülünü de büyük bir oyla Mauro Icardi kazanmıştı. Derneğimizin prensiplerinden biri de bir yıl ödül alan sporcumuza sonraki yıl yer vermiyoruz. O ödül onun için uzun yıllar geçerli bir ödül kabul edip her sene yeni sporcuları seçmeye çalışıyoruz. Bu yıl seçimimizi yaptığımıza önce kadın sporcumuzu seçtik. Erkek kategorisinde yılın sporcu ödülümüzü futbol takımımıza verdik. Galatasaray Futbol A Takımı'nın son iki yıldır Galatasaraylıların göğsünü kabartan performansını hepimiz alkışlayarak izledik. Bugün de bu çok güzel performansa sembolik ödül vermek üzere buraya davet ettik. Bu başarının en üst seviyedeki yönetmeni Sevgili Okan Buruk Hocamıza da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanımızın Dursun Aydın Özbek'ten Erden Timur'a, İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten tüm Yönetim Kuruluna tüm teknik ekibe ve tüm oyuncularımıza, bizi başımız dik yürüttükleri için, iyi ki Galatasaraylıyız dedirttikleri için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK: GSYİAD GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NÜN ÖNEMLİ BİR KURULUŞU

Çok zor bir sezonun sonuna geldiklerini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu yorumlarda bulundu:

"GSYİAD'ın çok değerli Başkanı Sevgili İbrahim Hatipoğlu, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Başkanı, Sevgili Hocam ve oyuncularım, Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. GSYİAD, Galatasaray Spor Kulübü'nün önemli bir kuruluşu. Her zaman Galatasaray'ın yanında, Galatasaray'ın dertleriyle dertlenmiş bir kurum. Yaptıkları bu aktiviteler de Galatasaray'ın birliğine katkı veren aktiviteler. Her sene sportif manada başarılı olan oyuncularımıza ödüller veriyorlar. Bunlar camia için çok önemli. GSYİAD'a bu organizasyonu ve bugüne kadar Galatasaray'a yaptıkları için büyük bir teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın başarısı demek, Galatasaray için formasını terleten oyuncularımızın emeğinin ne kadar yüksek olduğunu anlamak demektir. Galatasaray başarılıysa büyük pay oyuncuların, teknik heyetindir. Yönetimler de bu başarı çizgisine ulaşmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Yaklaşık iki seneyi bulan bir Yönetim Kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir Yönetim Kurulu olacak. Bugüne kadar oyuncularımızın, Galatasaray için formayı terletenlerin önünü açmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Onlar performanslarıyla bizi mutlu ettiler, biz de onların hayatlarını kolaylaştırmak ve bu yolda yürürken gerekeni yapmak durumundaydık ve yaptık. Amatör şubelerimiz ilgili de bu yönetim elinden gelen en üstün gayreti gösterdi. Bu gayretimizin çok üzerinde başarılı bir sezon geçirdik. Amatör sporcularımıza, onların Galatasaray için verdikleri emeklere teşekkür etmek istiyorum. Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık bir ayımız var. Bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi ve kavgayı saha dışına çıkarmamak üzerine devam ediyoruz. Kavgadan kastım mücadeledir. Bu duruşumuz aynen devam edecektir. Başarılı sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum, GSYİAD'ı ve yönetimi de bu konulara duyduğu ilgiden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum."

OKAN BURUK: GALATASARAY'IN HER FERDİNİN ÖDÜL ALMASI GEREKİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise bütün sporcuların çok değerli olduğunu vurgulayarak şu şekilde konuştu:

"Çok büyük emekler var. Hepsi kendi adlarına Galatasaray formasıyla önemli başarılar sergiliyorlar. Bütün Galatasaraylı sporculara sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bundan sonraki senelerde de aynı başarıları göstermelerini, aynı azimle Galatasaray formasını temsil etmelerini dileyeceğim. GSYİAD'a teşekkür ederim. Oyuncularımızla birlikte buradayız. Biz oyuncularımızla birlikte burada zaman zaman ödüller alıyoruz; ancak Galatasaray'ın her ferdinin ödül alması gerekiyor. Galatasaray için her kim ne yapıyorsa bunun ödülünü manevi olarak elbette alıyor; ama hepsi ödüle layık. Hepsine tekrar sevgilerimi göndermek istiyorum. İnşallah şampiyonluğu burada hep birlikte kutlarız ve bir sonraki ödül töreninde buluşuruz."

FERNANDO MUSLERA: BU KULÜBÜN ZENGİN TARİHİNİN BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ

Çok mutlu olduğunu ifade eden Fernando Muslera, "Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız işin ödüllendirilmesi elbette bizi mutlu ediyor. Benim ve ailem için bu kulübün zengin tarihinin bir parçası olmak gurur verici. 500 maç ve 17. kupam olacak inşallah. Buraya 14 yılımı verdim ve birçok rekor kırdım. Bunlar beklenmedik şeylerdi ama çok mutluluk vericiydi. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

İLKİN AYDIN: BİR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMEK BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR

İlk bireysel ödülünü aldığını dile getiren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın, "Formasını taşıdığım kulübümden bir ödüle layık görülmek benim için büyük gurur. Aynı zamanda ilk bireysel ödülüm. Umarım kulübümle geçireceğim uzun yıllarla birlikte başarılarla dolu güzel anılar biriktiririm, Muslera'yı örnek alarak da umarım bir gün onur ödülüne layık görülürüm. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

DRIES MERTENS: BURADA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİRDİNİZ

Ailesiyle birlikte burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Dries Mertens, "Kazandığımı biliyordum ama bu ödülü Barış'ın da almasını çok istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada sizinle olmak çok keyifli. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Bir sene için gelmiştim ama şimdi ikinci senemi tamamladım. Kalıp kalmayacağımı da bilmiyorum. Bu ödül ve her şey için çok teşekkür ederim. Burada kendimi evimde gibi hissettirdiniz" diye konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: ÇOK ÖZEL DUYGULAR YAŞIYORUM

Ödülü takım için aldığını ifade eden Barış Alper Yılmaz, "Çok özel duygular yaşıyorum. Bu stadyumda kupa almak ve oynamak bana mutluluk veriyor. Bana bu ödülü layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. Ödülü takım için alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.