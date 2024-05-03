Levent Tüzemen açıkladı! Rezan Epözdemir için olay sözler...

Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek'in dönemini mali ve sportif olarak nasıl buluyorsunuz? Artıları ve eksileri sizce neler?

"İCRAATTA EN BAŞARILI BAŞKAN"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, övülmekten çok hoşlanmıyor. Bana göre son dönemlerin icraat anlamındaki en başarılı ismi Dursun Özbek'tir. Geçmiş dönemde kurduğu takım, 2 yıl üst üste şampiyon olurken satın aldığı oyuncular, G.Saray'a ekonomik olarak da katkıda bulunmuştu. O dönemde başlattığı projeleri Dursun Özbek şimdi iki yıllık yönetiminde bitirme noktasına yani finale geldi.

G.Saray borç yükünden kurtulacağı gibi Özbek ve ekibinin projeleri sayesinde gelecek yönetimlere de çok rahat yönetilecek bir ekonomik yapı bırakacak. Kemerburgaz'a taşınılacak. Florya arazisinden çok ciddi gelir elde edilecek, yapılan sponsorlukları yazacak yer bulamayız… Ama en önemlisi, Bankalar Birliği kelepçesini çıkarıp kulübü de yüksek faiz ödemesinden kurtaracak.