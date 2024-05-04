Galatasaray’da kombine izdihamı!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yenileme için gece geç saatlerden itibaren sıraya giren taraftarlar, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturup masalarda çaylarını içerken kuyruk stat dışına kadar taştı.



EN DÜŞÜK FİYAT 12 BİN TL

Yenileme fiyatları 12 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Yeni kombine isteyenler ise daha yüksek bir ücret ödeyecek.



YENİ HEDEF 2.8 MİLYAR TL

Sarı-kırmızılı kulübün 2023-24 sezonundaki tribün geliri de tarihe geçti. Loca sayısını 198'den 221'e çıkaran yönetim, buradan 6 milyon dolarlık ek kazanç elde ederken loca-VIP-koltuk-kombine ve maç bileti gelirlerinden bu sezon 1.5 milyar TL kazandı. Yönetimin 2024-25 hedefi ise 2.8 milyar TL.