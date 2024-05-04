SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci’ye bir talip daha: Newcastle

La Liga ekiplerinden biri olan Sevilla'nın 8 milyon Euro'luk teklifinin ardından İrfan Can Kahveci için Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Ada ekibinin, sezon sonunda Kanarya'ya cazip bir teklif yapmasının sürpriz olmayacağı belirlendi.

Kahveci'ye 3 İspanyol kulübünün daha talip olduğu ve Fransa'dan da Rennes ile birlikte toplamda 5 kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi. 30 Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, orta vadede Avrupa'da futbol oynamak istiyor.

AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Fakat; teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro yapılanmasında önemli bir yere sahip olan futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu ve transferi halinde kulübüne önemli bir bonservis kazandırmayı hedeflediği öğrenildi. Kahveci'nin şampiyonluk elde etmeleri halinde ayrılığa sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında. 2021 yılından bu yana Kanarya'da oynayan İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 maçta 18 gol attı ve 12 de asist kaydetti. 2021 yılında 11.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Kahveci'ye güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor. (Takvim)

