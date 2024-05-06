78 yaşındaki Luce’ye 5 yıllık sözleşme teklifi

Bir dönem Türkiye A Milli Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'ya sürpriz bir kontrat teklifi geldi. Şu anda boşta olan 78 yaşındaki hocaya, Rapid Bükreş'ten genel menajerlik önerisi yapıldı. Rapid'in çoğunluk hissesini elinde bulunduran Dan Şucu, Rumen basınına yaptığı açıklamada, bu dönemdeki önceliklerinin tecrübeli futbol adamını tam yetkiyle takımın başına getirmek olduğunu söyledi. Şucu,ifadelerini kullandı.