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Giriş Tarihi: 6.5.2024

78 yaşındaki Luce’ye 5 yıllık sözleşme teklifi

78 yaşındaki Luce’ye 5 yıllık sözleşme teklifi
Bir dönem Türkiye A Milli Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'ya sürpriz bir kontrat teklifi geldi. Şu anda boşta olan 78 yaşındaki hocaya, Rapid Bükreş'ten genel menajerlik önerisi yapıldı. Rapid'in çoğunluk hissesini elinde bulunduran Dan Şucu, Rumen basınına yaptığı açıklamada, bu dönemdeki önceliklerinin tecrübeli futbol adamını tam yetkiyle takımın başına getirmek olduğunu söyledi. Şucu, "Benim ve Rapid'in bu günlerde önceliği Lucescu. Sadece onun üzerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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78 yaşındaki Luce’ye 5 yıllık sözleşme teklifi
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