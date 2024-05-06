Avrupa’nın kralı Real Madrid

Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybıyla 36. şampiyonluğuna ulaşırken kulüp tarihindeki 100. kupasını kazandı. Milli yıldız Arda Güler de kariyerinin ilk lig zaferine erişti. Eflatun-beyazlılar, uzun yıllardır süregelen başarılarıyla futbol dünyasında en çok müzesine kupa götüren takım oldu. Madrid'in başkanı Florentino Perez, kulüp başkanlığındaki 21. yılını kutlarken kulübün en çok kupa kazanan başkan ünvanını elde etti. 34. kupasını alan İspanyol futbol adamı, eski başkan Santiago Bernabeu'yu (33) geride bırakarak tarihe altın harflerle geçti. 36. kez lig şampiyonluğuna ulaşan Madrid ekibi, Juventus'u yakalayarak Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok lig şampiyonluğu yaşayan iki kulüpten biri oldu.