Beşiktaş’ta tüzük tartışması! O maddeler tepki topladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Tüzük Tadil Kongresi 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kulübün tüzüğünde birçok konuda değişiklik için hazırlanan taslak çalışması resmi sitede yayınlandı.Camianın hafta sonu gerçekleştireceği kongre öncesinde ortaya çıkan maddelerle ilgili düzenlemeler, tartışmaları da beraberinde getirdi.Özellikle disiplin cezaları ile ilgili maddelerin keyfi ve ucunun açık olduğu, gayrimenkullerin satılmasının konu olması, olağanüstü kongreyle gelen yönetimin ek görev süresi alması, üyelerin aidat ödemeleri gibi maddeler kongre üyelerinde ciddi tartışmaya neden oldu.Kayıtsız, şartsız tüzük hükümlerine ve kulüp düzenine uymak…Kulüp organlarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uymak…Taşınmaz mallarla ilgili gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.Başkan ve Yönetim Kurulu, Seçimli Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Başkan olarak seçilen kişi, kesintisiz olarak en fazla 9 yıl seçilebilir. Olağanüstü genel kurul ile ara dönemde seçilen başkanlar için söz konusu sürenin hesaplanmasında ilk ara dönem dikkate alınmaz.Hakkında geçici çıkarma yaptırımı uygulanmış üyenin 3 tam yıl geçtikten sonra başkaca bir yaptırım almamış olmak kaydı ile yönetim kuruluna yazılı olarak başvurması halinde, Üyelik ve Sicil Kurulu tarafından söz konusu yaptırım sicilinden silinir. İşbu maddede belirtilen yaptırımı alan üyeler, yaptırım silininceye kadar kulüp organlarında görev alamazlar.Tüzüğün uyarma ve kınama yaptırımlarını gerektiren hallerde fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl geçici çıkarma yaptırımını gerektiren haller yönünden ise 1 yıl içinde ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 yıl disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen söylem, eylem ve davranışlar, disiplin yaptırımları bakımından zaman aşımına uğrarlar. Ancak kesin çıkarma yaptırımı açısından zamanaşımı süresi uygulanmaz.A'danZ'ye sanki Beşiktaş için kötü tüzük yaratılmak istenmiş. Kimler var kimler yok, kim çalışma yaptı, hangi dönemlerde yaptı bilemiyoruz.Bizler çağırılamaz mıydık? Beşiktaş Kulübü'ne zarar verecek tüzük özeti bu.Beşiktaş'ın anayasasını daha evvelden bilmeyenler hazırlamış gibi. Hukuka aykırı bir tüzük. Örnek olarak; zaman aşımı kaldırılıyor, bu çok mühim. Yönetimin bu maddeleri geriye çekip yeniden camianın içini bilenlerle birlikte tüzüğü ele alması en büyük temennim.Beşiktaş'ın anayasası en doğru şekilde yapılmalı ve kurgulanmalı.Tüzük yeniden ele alınmalı. Başkanın yerinde olsam 11 Mayıs'taki tadili iptal ederim ve daha doğrusunun hazırlanmasına vesile olurum. Beşiktaşlı olarak Hasan Başkan'ın başarısı Beşiktaş'ın başarısıdır. Muhalif, bana oy vermiş-vermemiş vs. bu kompleksten çıkar, herkesi davet ederim. 15-20 kişilik iyi bir ekiple, iyi hukukçularla birlikte Beşiktaş'ın menfaatleri adına en iyi haliyle daha kapsamlı, bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlamayan bir tüzük ortaya konulmalı. Mevcutta hazırlanan taslak benim içime sinmiyor.