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Giriş Tarihi: 6.5.2024 17:12

Trendyol 1. Lig'de son haftanın programı açıklandı

İHA
Trendyol 1. Lig’de son haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma
14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
17.00 Giresunspor - Ümraniyespor

11 Mayıs Cumartesi
16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor
16.00 Göztepe - Bodrum FK
16.00 Boluspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK
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Trendyol 1. Lig'de son haftanın programı açıklandı
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