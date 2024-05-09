UEFA’dan Galatasaray’a kötü haber! Okan Buruk, Kaan Ayhan...

UEFA Disiplin Komitesi'nden Galatasaray'a kötü haber geldi.... Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag karşılaşması sebebiyle verilen cezaları açıkladı. Galatasaray ise bu cezalara yönelik itirazda bulunmuştu. UEFA, yapılan bu itirazı reddetiğini ve verilen cezaları onadığını açıkladı.

UEFA, Galatasaray'a şu cezaları vermişti:

* Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası

* Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza

* Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası