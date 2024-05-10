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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:44

Liverpool'da Thiago da gidiyor

Liverpool’da Thiago da gidiyor

Liverpool'un tecrübeli futbolcusu Thiago Alcantara, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda teknik direktör Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool, takımın yıldız isimlerinden biriyle daha yol ayrımına geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Habere göre; 4 sezondur Liverpool'da forma giyen Thiago, sezonun son iç saha maçında tribünlere veda edecek ve kulüpten resmi olarak ayrılacak. 33 yaşındaki oyuncu Liverpool formasıyla çıktığı 98 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterirken, bu sezon sakatlıkları sebebiyle sadece 1 maçta 5 dakika sahada kalabildi.

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Liverpool'da Thiago da gidiyor
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