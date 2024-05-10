SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İmzaları toplayan Ali Koç yüzde 90 aday

Haziran ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe'de gözler başkan Ali Koç'a çevrildi. Yeniden aday olup olmayacağı camia tarafından merak edilen Koç'un bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Göreve talip olan Sadettin Saran yaptığı yazılı açıklama ile "Önümüzü görmek için sayın Koç'un kararını bekliyoruz. Kendisi cuma (bugün) aday olup olmayacağını açıklarsa ona göre pozisyon alacağız. Ama cuma açıklamazsa pazartesi günü aday olsa da adaylığımı bildiririm" demişti.

Ancak kulislere göre Koç yeterli imzayı topladı ve kongrede yüzde 90 adaylığını açıklayacak. Listesine de Saran'ın ekibinden üç kişi alacağı öğrenildi. Diğer bir senaryo ise Koç'un aday olmaması. Saran'ın yarışa girmesi halinde eski Başkan Aziz Yıldırım'ın da seçime gireceği konuşuluyor. Bu arada PFDK, Başkan Ali Koç'a, kulübün youtube hesabından yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası kesti.