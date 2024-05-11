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Giriş Tarihi: 11.5.2024 16:09 Son Güncelleme: 11.5.2024 16:29

Can Uzun yıldızlaştı, Nürnberg kümede kalmayı garantiledi

DHA
Can Uzun yıldızlaştı, Nürnberg kümede kalmayı garantiledi

Bundesliga 2'nin 33. haftasında Nürnberg sahasında Elversberg'i 3-0 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti ve bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Can Uzun, 1 gol-1 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Nürnberg, Almanya Bundesliga 2'nin 33. hafta karşılaşmasında Elversberg'i konuk etti. Max-Morlock Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Nürnberg, puanını 40'a yükseltti, Elversberg ise 43 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Felix Lohkemper, 52. dakikada penaltıdan Jan Gyamerah ve 64. dakikada milli oyuncu Can Uzun kaydetti. 18 yaşındaki oyuncu, ayrıca ilk golün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Milli oyuncu, 80. dakikada yerini Sebastian Andersson'a bıraktı. Uzun, Elversberg karşısında attığı golle Bundesliga 2'de bu sezonki gol sayısını 16'ya yükseltti.

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Can Uzun yıldızlaştı, Nürnberg kümede kalmayı garantiledi
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