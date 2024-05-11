Can Uzun yıldızlaştı, Nürnberg kümede kalmayı garantiledi

Nürnberg, Almanya Bundesliga 2'nin 33. hafta karşılaşmasında Elversberg'i konuk etti. Max-Morlock Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Nürnberg, puanını 40'a yükseltti, Elversberg ise 43 puanda kaldı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Felix Lohkemper, 52. dakikada penaltıdan Jan Gyamerah ve 64. dakikada milli oyuncu Can Uzun kaydetti. 18 yaşındaki oyuncu, ayrıca ilk golün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.



Milli oyuncu, 80. dakikada yerini Sebastian Andersson'a bıraktı. Uzun, Elversberg karşısında attığı golle Bundesliga 2'de bu sezonki gol sayısını 16'ya yükseltti.