Son dakika Beşiktaş haberi: Frankfurt Semih Kılıçsoy’a talip oldu!

Alt yaş gruplarından çıkıp A Takım'a monte olduğu sezonda gösterdiği performansla taraflı-tarafsız Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan Semih Kılıçsoy'un, Avrupa'daki talipleri gün geçtikçe artıyor.

SON TALİP ALMANYA'DAN

West Ham, Tottenham ve Arsenal gibi Premier Lig devlerinin ilgi gösterdiği genç golcüyle ilgili bir iddia da Almanlar'dan geldi. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, Semih Kılıçsoy'u transfer etmek istediği iddia edildi.

TEK PÜRÜZ BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ

Öte yandan aynı haberde; Türk milli takımını seçen ve Frankfurt ile prensipte anlaşan Can Uzun ile Kılıçsoy'un ilişkisinden de bahsedildi. İkilinin; Türk Milli Takımı alt yaş kategorilerinde birlikte oynadığı, birbirlerini çok iyi tanıdıkları ve adaptasyon sürecinde birbirlerine yardımcı olabilecekleri ifade edildi.

Semih Kılıçsoy ile ilgili tek pürüzün, Beşiktaş'ın 25 ila 30 milyon euro arasında olan bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Genç golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık olarak 8 milyon euro...

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. (Akşam)