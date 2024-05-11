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Giriş Tarihi: 11.5.2024 10:15

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Maxi Gomez'e talip var

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Maxi Gomez’e talip var

Trabzonspor'un Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez'e Meksika ekibi Club Leon'un talip olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'un iki sezon önce Valencia'dan kadrosuna kattığı ancak sezon başında Cadiz'e kiralık olarak gönderdiği Maxi Gomez, çıktığı 30 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Bu nedenle İspanyol kulübünün zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bildirildi.

Sezon sonunda geri dönmesi beklenen 27 yaşındaki forvete talip çıktı. Meksika ekibi Club Leon'un tecrübeli santrforla ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu transfer için Trabzonspor'a resmi bir teklif yapma düşüncesinde oldukları belirtildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Maxi Gomez'e talip var
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