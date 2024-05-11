SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Maxi Gomez’e talip var

Trabzonspor'un iki sezon önce Valencia'dan kadrosuna kattığı ancak sezon başında Cadiz'e kiralık olarak gönderdiği Maxi Gomez, çıktığı 30 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Bu nedenle İspanyol kulübünün zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bildirildi.

Sezon sonunda geri dönmesi beklenen 27 yaşındaki forvete talip çıktı. Meksika ekibi Club Leon'un tecrübeli santrforla ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu transfer için Trabzonspor'a resmi bir teklif yapma düşüncesinde oldukları belirtildi.