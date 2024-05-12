SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Vitor Pereira, Kerem Demirbay’ı istiyor

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan isimler arasına giren Kerem Demirbay'a ilgiler artmaya başladı. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay'ı listeye ekledi.

Yakından takip ettikleri başarılı futbolcu için resmi temaslara kısa süre içinde başlayabileceği ifade edildi. Arabistan ekibinde teknik direktörlük görevini bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira yapıyor.

Al-Shabab'ta Yannick Carrasco, Vitinho, Ivan Rakitic, Romain Saiss gibi önemli futbolcular da forma giyiyor. 30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray sezon başında 3.70 milyon euroya Leverkusen'den transfer etti. Sarı kırmızılı formayla 40 maça çıkan Kerem, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. (Sports Digitale)