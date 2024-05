Son dakika Fenerbahçe haberi: Bruno Alves Mourinho’ya Fenerbahçe’yi anlattı!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk için yapılan matematik hesapları rafa kalktı… Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklaması ve teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getireceğini ifade etmesi gündemi değiştirdi. Önceki gün, "Artık çocukların üzülmesini istemiyorum. Kazanırsak Mourinho'yu takımın başına getireceğiz ve onun istediği oyuncuları alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı. Kendisi Fenerbahçe'yi çalışmaya başladı. Diğer arkadaşlar kazanırsa onların da Mourinho'yu getirmesini isterim" diyen Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilk teması Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves vasıtasıyla kurduğu öğrenildi.



SENİN İÇİN EN İDEAL KULÜP



Fenerbahçe'de 2013-2016 yılları arasında forma giyen Portekizli stoper, Mourinho'ya sarı-lacivertli kulübü, tesisleri, çalışma ortamını anlatırken özellikle sarı-lacivertli taraftardan söz etti. 2013-14 yılında Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan ve 2014- 15 sezonunda Süper Kupa kaldıran Alves, taraftar için "Sana heyecanı iliklerine kadar hissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyi de en yoğun şekilde görürsün. Kazandığın tüm şampiyonlukları unut. Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan bu taraftara kupa hediye ettiğin zaman ortaya çıkacak coşkuyu anlatacak kelime bile bulamıyorum. 'Bugüne kadar ben ne yaşamışım' diyebilirsin. Senin gibi başarı odaklı bir teknik adam için Fenerbahçe çalışılacak en ideal kulüp olur" yorumunu yaptı.



'BENDEN DAHA İYİSİ YOK'



24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 26 kupa kaldıran Jose Mourinho'nun kendine güveni, açıklamalarına da yansıyor. İşte Portekizli hocanın kendisiyle ilgili ip uçları verdiği sözlerinden birkaçı:

Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil.

Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden de iyisi yok.

Ben Jose Mourinho'yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir.

Omletin kalitesi yumurtalara bağlıdır. Bazı yumurtalar diğerlerinden daha pahalıdır ama omleti daha güzel olur. Markette birinci sınıf yumurta varken alamıyorsan problem vardır.

Kazanmayı alışkanlık edenler kaybetmeyi bilmez. Ben bundan önce kaybettim, ben kaybetmeyi biliyorum kaybetme sırası şimdi onlarda.

Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir.

Lütfen küstah olduğumu düşünmeyin ama ben Avrupa Şampiyonu'yum ve özel biriyim.



LAKABI: SPECIAL ONE

Mourinho, 'Special One' (Özel biri) lakabını sonuna kadar hak ediyor. 61 yaşındaki teknik adam 10 farklı kulüpte; 2 Şampiyonlar Ligi (İnter-Porto), 3 Premier Lig (Chelsea), 2 Seria A (İnter), La Liga (Real Madrid), UEFA Kupası (Porto), Avrupa Ligi (M.United), Konferans Ligi (Roma), İspanya Kupası (Real Madrid), 4 İngiltere Kupası (M.United, Chelsea (3)), İspanya Süper Kupası (Real Madrid), İtalya Süper Kupası (İnter), 2 Portekiz Ligi (Porto), Portekiz Kupası (Porto), Portekiz Süper Kupası (Porto) kazandı.



SORU: Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması F.Bahçe'de başkanlık yarışının havasını nasıl etkiler? Mourinho hamlesi için sizin yorumunuz nedir?



Murat ÖZBOSTAN: BU ADAYLIK BİR MESAJDIR: ARTIK MEYDAN BOŞ DEĞİL!



Aziz Yıldırım, uzun uzun düşündükten sonra aday olmuş. Aziz Bey'in yaptığı açıklamalardaki en önemli çıkışı; "Çocukların artık yüzü gülsün..." Aziz Yıldırım'ın adaylığı daha 24 saat geçmeden elbette bir heyecan getirdi. Bugün yapacağı basın toplantısında kendisi adaylık gerekçelerini anlatır. Benim duyduğum, "Bu kadar da meydanı boş bırakmak olmaz. Herkesle kavga ediyor. Kazanırım ya da kaybederim. Önemli olan tek şey Fenerbahçe" gerekçesiyle sahaya indi. Güçlü bir yarış olacağını düşünüyorum. Ali Bey seçimi kazanırken oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 6 yıl önce 25 bindi. Bugün rakam 46 bin... Yani Ali Bey döneminde binlerce yeni üye olmuş. Seçimde taraftar oy kullansa Yıldırım kazanır! Ama kongre ortamı çok farklı.. Koç'un arkasında ayrıca yazılı, sosyal ve görsel medyada bu kadar başarısızlığa rağmen alkış tutan büyük bir grup mevcut... Zaten daha lig bitmeden de ihale İsmail Kartal'a çıkarıldı! 'Oldu da bitti maşallah' gibi bir durum var. Daha 2 maç var ortada.. Eleştiren de linç yiyor! Bütün bunlara rağmen Aziz Bey'in adaylığı cesaret verici… Jose Mourinho olayı ise büyük bir adım. "Ben olmasam bile Mourinho takımın başına gelmeli. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmalı" söylemi de Sayın Koç'a bir mesaj.. Ali Bey de adaylıktan çekilen Saran da Portekizli teknik adamı istiyordu. F.Bahçe için hayırlısı olsun..



Gürcan BİLGİÇ: SEÇİM SONUCUNU YÖNETİM KAPASİTELERİ BELİRLEYECEK



Öncelikle büyük takım kongrelerinin çok adaylı yapılması gerektiğini savunuyorum. Bunlar değerli koltuklardır ve "Ben daha iyi yaparım" diyenler olmalıdır. Aziz Yıldırım bu karar için 6 yıl bekledi. Taraftarın, Ali Koç yönetiminin yeterli olmayacağından emin olmasını istedi. Sonuçta kazanabileceği bir seçim ortamı aradı, şimdi de bulduğuna inanıyor. Ali Koç'un adaylığı da bence bundan oldu. Aziz Bey'in seçime gireceğini öğrendi ve karşısına çıkmak istedi. Çünkü göreve geldiğinde mali olarak batağın eşiğinde, temliklerle sarılmış, harcamaları kontrol edilen bir takım vardı. Şimdi durum farklı. Mourinho, üç gün önce Sadettin Saran-Ali Koç buluşmasının da konusuydu. Aziz Başkan, ilk açıklamayı yaparak rakibinin bir adım önüne geçti. Bir heyecan yarattı mı? Kitlesi için evet… Ama seçim sandığı geldiğinde sonucu başkanların isimleri değil, yönetimlerinin kapasitesi belirleyecek. Çünkü kongre iki başkandan da memnun değil. Listelere bakıp, hangi ekibin mücadeleyi daha iyi sürdüreceğini kararlaştıracak. Jose Mourinho ismi bir vizyondur. Kazanan teknik adam olarak akıllara yerleşmiş ve gittiği her takımda iddialı olmuş biri. Yılların tecrübesiyle kulübü de bu iddiasına taşıyacak fikirlerin, hamlelerin sahibi olabilir. Hakem kararlarıyla ilgili "Mourinho gelse yine olmaz" cümlesi gerçek olacak mı onu da görme fırsatı bulacağız.



Bülent TİMURLENK: FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ LİDER BİR TEKNİK DİREKTÖR!



Ortada bir başarısızlık varsa, "Ben daha iyisini yaparım" diyen birinin ortaya çıkması her zaman iyidir… Aziz Yıldırım'ın "Jose Mourinho ile görüştüm" sözüyle beraber "Artık bu saatten sonra bizim çocuğumuz deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur" diyerek Aykut Kocaman başta olmak üzere yerli teknik adamlara kapıyı kapayan bir tavrı var. Geçen hafta medyaya göre Mourinho ile Sadettin Saran'ın görüştüğü, onun da Ali Koç lehine çekildiği bir ortamda sanki bu ittifakın teknik direktör adayıydı. Aziz Yıldırım, Portekizli hocanın adını ortaya koyduktan sonra bence Ali Koç başka bir isme yönelecektir. Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'a kaybettiği seçimdeki büyük oy farkının ardından 6 yıl sonra çok hırslı olduğu ortada. 20 yıllık iktidarında ekibinde camianın çok iyi tanıdığı, oy potansiyeli yüksek yöneticiler ve iş çevresi her zaman yer aldı. Elbette ki iki adayın da listeleri belli olduktan sonra daha doğru tahminler yapabilmek mümkün. Ancak şunu baştan söylemek lazım, Ali Koç, 6 yıldır şampiyonluk sevinci yaşamadı diye kongrenin favorisi Aziz Yıldırım değil. Fenerbahçe'nin öncelikle liderlik vasıflarına sahip, takımın karşısına konuşmaya çıktığında gerek kariyeri ve iletişim gücüyle takıma iki basamak yukarıdan bakacak bir teknik direktöre ihtiyacı var. Soyunma odasındaki egoları ezmezseniz, şişkin egoların sizi soyunma odası dışına attığını görürsünüz.