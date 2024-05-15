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Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:17

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete'ye ülkesinden talip var

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete’ye ülkesinden talip var

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tete, istediği performansı yansıtamadı. Yıldız futbolcuya ülkesinden talip çıktı.

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tete, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen genç futbolcuya ülkesinden talip çıktı.

Brezilya'dan Palmeiras'ın talip olduğu oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak. Tete'nin satışından ciddi bir bonserves beklentisi olan sarı kırmızılı takım, teklifleri değerlendirecek. Galatasaray oyuncudan 10 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor. Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon 43 maça çıkan Tete, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete'ye ülkesinden talip var
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