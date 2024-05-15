Son dakika haberi: Beşiktaş, Cihan Çanak için devreye girdi!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, girişimlerine devam ediyor. Teknik direktör için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, kadroda taşları yerinden oynatacak.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI!

Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, Kanarya'nın gözdesi konumundaki Cihan Çanak'ın peşine düştü.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPILDI!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Standard Liege formasıgiyen 19 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüştü ve transferin şartlarını sordu. Sol kanatta ve on numara mevkilerinde forma giyebilen Cihan Çanak, bu sezon Standard Liege 29 maça çıktı. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. (Fotomaç)