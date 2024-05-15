Son dakika haberi: Beşiktaş’a Rachid Ghezzal’dan sevindiren haber!

Şampiyonluk yarışında geride kalan ve rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Bu isimlerden biri de siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal.. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Ghezzal'ın geleceği belirsiz durumda.

Afrika basınında yer alan habere göre Ghezzal, sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Haberin detaylarında bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen noktaya ulaşamayan tecrübeli oyuncunun yakın çevresine, "Ben Beşiktaş'ta kalmak ve kendimi göstermek istiyorum" dediği iddia edildi. Rachid Ghezzal'ın yeni sezonda da takımda kalıp kalmayacağının kararı, yeni teknik direktörle birlikte alınacağı ifade edildi.